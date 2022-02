E-sport  – «BDS est la team la mieux placée pour ramener le trophée en Europe»

C’est LE rendez-vous incontournable de la planète «Rainbow Six Siege»: dès demain mardi, les 20 meilleures équipes du globe s’affrontent à Stockholm pour le Six Invitational, le Mondial du jeu de tir d’Ubisoft. Parmi elles, la team romande BDS , avec son roster 100% français, tentera de décrocher son premier titre mondial. Interview avec le capitaine, Bryan «Elemzje» Tebessi.

– Nous ne sous-estimons personne, nous sommes au Six Invitational. Comme lors de n’importe quel championnat du monde, il n’y a pas de petites équipes. Mais nous nous méfions des formations brésiliennes, qui peuvent être très dangereuses.

BiOs nous aide à mettre le doigt sur les erreurs que nous commettons, afin d’aiguiller notre stratégie. Ça nous permet de rendre la team aussi imprévisible que possible. Récemment, nous avons aussi beaucoup entraîné notre jeu collectif, tout en développant les qualités de chacun.

Twitch, pour son arme et son gadget vraiment trop fort. Et en défense Thunderbird, pour son fusil et sa capacité à soigner tout le monde.