Sommet du G20 : «Beach Boy» Biden s’épanouit dans la nonchalance de Bali

Lors d’une conférence de presse, lundi soir, dans un jardin tropical, les premières paroles de Joe Biden aux journalistes ont été: «Bienvenue à Bali!» Des mots qui, accompagnés d’un petit gloussement, semblaient résumer ce que tout le monde ressentait à ce moment-là: un cocktail de chaleur moite, de paysages époustouflants et de nature luxuriante, à mille lieues du formalisme rigide de la Maison-Blanche.

Les journalistes des télévisions s’épongeaient le visage avec des serviettes. Un chœur de grillons chantait si fort que même les cascades du jardin étaient inaudibles. Après des heures de vol pour enchaîner des sommets, d’abord en Égypte, puis au Cambodge et à Bali, beaucoup accusaient une grosse fatigue. Joe Biden lui-même a admis, d’une voix rauque, avoir attrapé «un petit rhume».

En toute décontraction

Et pourtant, l’impression dominante que dégageait le vétéran démocrate était très balinaise: la décontraction. Une semaine plus tôt, le président se préparait à un voyage terni par l’humiliante défaite aux élections de mi-mandat, que beaucoup prédisaient. Mais à la place, le président peut savourer les résultats beaucoup moins bons qu’attendu des républicains à la Chambre des représentants, et surtout le maintien du contrôle des démocrates sur le Sénat.