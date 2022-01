Ski alpin – Beat Feuz battu par Vincent Kriechmayr à Wengen

Après avoir manqué de peu sa première cartouche la veille ( 3e à 30 centièmes d’Aleksander Aamodt Kilde ), Feuz est passé encore plus près d’y parvenir ce samedi. Le roi de la descente, un temps assis sur le fauteuil de leader, n’a été devancé que par Vincent Kriechmayr, dont la participation a créé le scandale. Testé positif au Covid-19, l’Autrichien a bénéficié d’un entraînement spécial pour pouvoir être aligné. Sa victoire, grâce à un chrono de 2’26’’09, ne risque pas de faire retomber la tension. À l’arrivée, Beat Feuz enregistre un débours de 34 centièmes sur son concurrent et peut en vouloir à la Fédération internationale. Que se serait-il passé si Kriechmayr n’avait pas pris le départ ?

Cette sombre affaire fait passer au second plan la nouvelle démonstration de Marco Odermatt. Vainqueur de la première descente, le prodige nidwaldien s’est encore montré bluffant. Tout près de terminer sur le podium (4e à 2 centièmes de Dominik Paris), il a accentué son avance – déjà conséquente – au classement général en devançant ses deux principaux concurrents, l’Autrichien Matthias Mayer (5e, +0’’51) et Aleksander Aamodt Kilde (7e, +0’’98). C es derniers comptent désormais un retard respectif de 483 et 390 points sur Odermatt. Un gouffre à ce stade de la saison.