Ski alpin - Beat Feuz: «C’est un nouveau rôle pour moi»

Beat Feuz lors du premier entraînement de descente, lundi, à Courchevel. Getty Images

Le deuxième entraînement de la descente des finales de Courchevel a souri à l’Américain Ryan Cochran-Siegle. Mais c’est surtout le duel pour le globe de descente, dont le dénouement sera connu mercredi en Savoie, qui a livré ses derniers enseignements avant la finale.

C’est Aleksander Aamodt Kilde qui s’est montré plus rapide (4e à 60’’) que son rival Beat Feuz (9e à 1’’45), qu’il précède de 23 points dans la discipline reine avant la dernière épreuve de la saison. «Battre Beat (Feuz) ne va pas être facile, même si je suis parvenu à le faire plusieurs fois, a expliqué le Norvégien après son dernier entraînement. Là, c’est une nouvelle piste avec beaucoup de virages et il faut être très au point avec ses lignes. Mais c’est sûr que je vais tout faire pour gagner la course et m’assurer le globe!»

Le «Viking» se dit à l’aise sur ce tracé – «j’aime quand ça tourne et ma technique est clairement assez bonne pour skier rapidement ici» – tout comme son adversaire suisse. «La piste est belle, avec de grands sauts sur le haut et de jolis mouvements de terrain, a décrit Beat Feuz. Les nombreux virages sur le bas sont assez atypiques pour une descente et ils sont serrés, ce qui va nous obliger à gérer la vitesse pour les aborder».

«J’ai cessé de compter l’écart avec Marco» Aleksander Aamodt Kilde

Quadruple lauréat du globe de la spécialité, le Bernois débarque en France dans le rôle du chasseur. «C’est un nouveau rôle pour moi mais ça ne change pas grand-chose. Ce globe est encore dans un petit coin de ma tête, alors que je n’y croyais quasi plus fin décembre, a expliqué le skieur de Schangnau. Mais Kilde est en très grande forme et s’il ne fait pas de fautes, ce sera compliqué. Je suis champion olympique alors ça me va aussi d’être battu cette saison par Kilde dans la course au globe de descente.»

Quant à l’autre «duel» de mercredi côté masculin entre Kilde et Odermatt pour le gros globe, la donne est assez claire du côté du Norvégien. «J’ai cessé de compter l’écart. Le général revient à Odermatt car je ne réussirai pas à gagner trois courses et à marquer des points en slalom», a estimé le Norvégien.