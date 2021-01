Feuz aura l’occasion de faire un pas de plus dans la bonne direction demain, à l’occasion du second entraînement. Cela devra impérativement être le cas du reste de la délégation helvétique, très en retrait mercredi. Ralph Weber s’est classé 17e, tandis que Nils Mani, Carlo Janka et Marco Odermatt se sont succédé entre la 19e et la 21e places.