Ski alpin – Beat Feuz est champion olympique de descente

Beat Feuz a réalisé la course parfaite à Yanqing.

Le Bernois de 34 ans est devenu champion olympique de descente lundi sur le site de Yanqing. Médaillé de bronze il y a quatre ans à PyeongChang, le quadruple vainqueur de la Coupe du monde de la spécialité a réalisé la course parfaite sur la piste chinoise épargnée par les rafales de vent.

Il est ainsi devenu le quatrième Suisse à accéder à la plus haute marche d’un podium de la discipline reine des JO d’hiver après Bernhard Russi en 1972 à Sapporo, Pirmin Zurbriggen en 1988 à Calgary et Didier Défago en 2010 à Vancouver. Et il a accompli son exploit sur une piste dessinée par l’ancien champion chablaisien.