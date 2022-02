Ski alpin - Beat Feuz: «Je serais bien resté quelques heures de plus au lit»

Beat Feuz n’a pas beaucoup dormi après son sacre olympique. Il a reçu de nombreux messages, dont ceux de Marcel Hirscher et de Stephan Eberharter.

Beat Feuz a été éliminé après moins de vingt secondes de course, lors du super-G mardi. «C’est dommage, car il y avait moyen de faire quelque chose, mais le tracé était quand même un peu trop technique pour un gros résultat», a concédé le Bernois, qui est arrivé trop direct après une bosse et a été éliminé, ne parvenant pas à corriger sa trajectoire.

«Marcel Hirscher m’a écrit pour me féliciter!»

La veille, une petite fête avait été organisée à l’hôtel des athlètes dans le village olympique de Yanqing et le Suisse a eu de la peine à trouver le sommeil. «J’ai vécu d’énormes émotions et le déroulement de ma journée m’est constamment revenu dans la tête, a-t-il expliqué. Ce matin, je serais volontiers resté au lit mais j’étais quand même prêt pour ce super-G et ma sortie de piste n’a rien à voir avec cela.»