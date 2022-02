Ski alpin – Beat Feuz: «Le clin d’oeil à Cuche n’était pas prémédité!»

Dans l’aire d’arrivée de Yanqing, le tableau d’affichage des résultats alterne entre anglais et mandarin. «Je suis d’abord tombé sur la version chinoise et j’ai n’ai pas compris où je me situais, a raconté le Bernois. Le drapeau suisse était tout en haut et vu que je savais que Niels (Hintermann) n’était pas leader, j’ai compris que j’étais en tête.»



Le skieur de Schangnau a alors sorti un geste que tous les fans de ski romands connaissent: le fameux «trick» de Didier Cuche. «Ce clin d’œil n’était pas du tout prémédité mais de la pure intuition et je l’ai même un peu raté», a explosé de rire, le champion olympique de descente 2022.