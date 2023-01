Ski alpin à Wengen: «Ma famille m’a donné de la force», dit Beat Feuz

Alors qu’Aleksander Aamodt Kilde, est venu encore, comme la veille, gâcher la fête des Suisses, les Helvètes ont fait très fort cette semaine à Wengen avec encore une fois six Suisses dans les quinze premiers. Marco Odermatt, qui n’a jamais été classé au-delà de la 4 e place au Lauberhorn, s’est hissé au deuxième rang, à 88 centièmes du colossal Norvégien, qui était, comme vendredi ou l’an passé, le plus fort sur cette piste dont il maîtrise tous les recoins, à commencer par le Kernen S, là où il a construit le 19 e succès de sa carrière, le 10 e en descente.

Odermatt: «L’écart avec Kilde était beaucoup trop grand»



Monney: «J’étais à chaque fois à la limite»

Tout aussi «incroyable» que la course d’Alexis Monney, pour son baptême du feu à Wengen, avec une magnifique dixième place. «C’est assez fou, en effet, a souri le Fribourgeois. Je ne sais pas trop quoi dire et trouver les mots, si ce n’est que j’étais à chaque fois à la limite de haut en bas. J’ai eu un peu de chance partout.» Avec notamment une grosse frayeur à la hauteur de la Tête de chien. «À ce moment-là, je me suis dit «putain merde, reviens en avant et essaye juste d’arriver en bas vivant». C’est ce que j’ai fait avec un sentiment indescriptible.»

Feuz: «C’était cool mais éprouvant»

Beaucoup d’émotions enfin pour Beat Feuz dont c’était la dernière apparition en skieur sur cette piste qu’il a domptée à trois reprises. «C’était cool mais quand même éprouvant, a commenté le héros du jour à l’arrivée, après avoir pris sa femme et ses enfants dans les bras. Là, c’était le plus beau moment, le plus émouvant. D’avoir pu vivre cette dernière ici , ensemble, était incroyable. Leur présence m’a donné beaucoup de force.» Et d’ajouter: «Tout au long de cette journée, j’ai ressenti évidemment énormément d’émotions avec tous ces gens ici à l’arrivée, mais aussi à la Tête de chien et au départ. Une minute avant que je prenne le départ, j’entendais déjà les gens en bas scander «Beat, Beat».