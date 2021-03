Ce jeudi, il a signé le huitième temps de la deuxième séance d’entraînement, avec un retard de 52 centièmes sur l’Italien Dominik Paris, qui s’est montré le plus rapide à la veille de la course. Leader de la Coupe du monde, Feuz n’a cependant pas été le meilleur Suisse de cette session. Avec son dossard 34, Ralph Weber a en effet provoqué la surprise en signant le cinquième temps, à 0’’47 de Paris.

On trouve plus loin Marco Odermatt (11e à 0’’72), Stefan Rogentin (15e à 0’’96), l’étonnant Nils Mani (16e à 0’’99 avec son dossard 53), Gilles Roulin (19e à 1’’07), Carlo Janka (28e à 1’’41), Niels Hintermann (35e à 1’’88), Lars Rösti (44e à 2’’04), le Nidwaldo-Vaudois Yannick Chabloz (47e à 2’’19) et le Valaisan Arnaud Boisset (51e à 2’’43). Signalons enfin que Mauro Caviezel n’a pas pris le départ.