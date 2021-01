« Ce n’était pas ma meilleure descente sur la Streif mais la deuxième, après celle de 2017 où j’avais chuté dans la traverse finale » , a souri le Bernois, complètement soulagé dans l’aire d’arrivée, tenant solidement son chamois d’or qu’il a réussi à soulever lors de cette onzième tentative. J’ai pris des risques, je ne savais pas si ça allait payer. Ces dernières semaines j’ai commis plusieurs erreurs en course. Mais là tout s’est bien passé et la concurrence a enfin été battue ici! »

Le vent comme principal adversaire

Feuz a cependant eu peur que les aléas de la course et de la météo ne jouent contre lui. Après une première interruption de course provoquée par la chute de l’Américain Ryan Cochran-Siegle (dossard 13), puis une deuxième après la terrible envolée du Suisse Urs Kryenbühl (dossard 17) sur le dernier saut du schuss final, le vent a conduit les organisateurs à interrompre la course à deux reprises durant de longues minutes.