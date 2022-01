Ski alpin - Beat Feuz: «Un coup de boost avant les JO»

Le Nidwaldien va désormais aborder les JO avec le plein de confiance. «Cela ne se passe pas si mal que ça pour moi dans les trois disciplines jusqu’ici. Mon but principal sera bien sûr de gagner une médaille. Je vais prendre jour après jour, là-bas. On ne sait rien des pistes chinoises pour le moment. On verra bien après quelques descentes et les entraînements pour monter un plan en vue de ces courses.»