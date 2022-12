Ski alpin: Beat Feuz va prendre sa retraite en janvier

Beat Feuz estime que ses «limites physiques sont atteintes». AFP

Une belle et grande page du ski alpin suisse s’apprête à être tournée. Quadruple vainqueur du globe de cristal en descente entre 2018 et 2021, champion olympique à Pékin en 2022 et champion du monde à Saint-Moritz en 2017 dans cette même discipline, Beat Feuz va prendre sa retraite sportive fin janvier après la mythique descente autrichienne de Kitzbühel.

«Après 16 ans en Coupe du monde, je mettrai un terme à ma carrière de skieur de compétition le samedi 21 janvier, explique le Bernois de 35 ans. Je me réjouis de participer une dernière fois à mes épreuves de prédilection à Wengen et à Kitzbühel.»

Le spécialiste des épreuves de vitesse, auteur de 213 départs et 59 podiums en Coupe du monde, ne participera donc pas aux prochains Championnats du monde de Courchevel et Méribel, prévus du 6 au 19 février en France. Il justifie sa décision par un manque de fraîcheur en raison de son âge. «Repousser mes limites et prendre des risques ont été ma passion pendant des années dans le ski de haut niveau, dit «Kugelblitz» . Mon intuition a souvent été la clé du succès. Aujourd’hui, mon intuition me dit que mes limites physiques sont atteintes.»

Au cours de sa brillante carrière, Beat Feuz a également décroché le bronze en descente et l’argent en super-G aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018. Il a aussi terminé au troisième rang en descente aux Mondiaux de Vail et Beaver Creek en 2015 ainsi qu’à Cortina d’Ampezzo en 2021. Cette saison, le skieur de Schangnau ne compte que trois top 10 dans sa discipline de prédilection.

«Je suis infiniment reconnaissant d’avoir pu exercer ma passion aussi longtemps, ajoute-t-il. Je me réjouis d’avoir plus de temps pour ma famille et suis impatient de découvrir les défis que me réserve la vie.»