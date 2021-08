Beatrice Borromeo est la princesse la plus stylée

Monaco : Beatrice Borromeo est la plus stylée des princesses

Selon un magazine de mode britannique, la belle-fille de Caroline de Monaco fait preuve d’un sens aigu du style.

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Beatrice Borromeo est loin d’être une inconnue. L’Italienne de 36 ans est la fille du comte d’Arona et l’épouse depuis 2015 de Pierre Casiraghi, fils cadet de la princesse Caroline de Monaco. Et depuis peu, cette maman de deux enfants qui n’a pas le titre de princesse a même été élue membre la plus stylée d’une famille royale européenne par «Tatler».