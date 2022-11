Vaud: Beau-papa accusé d’abus, maman poursuivie pour n’avoir pas réagi

Les abus se seraient déroulés entre 2017 et 2018. Getty Images

C’est avec des termes crus et des gestes explicites que Kelly*, 6 ans, a expliqué à la police, en 2018, ce que son beau-père, Vincent*, lui avait fait endurer. Des extraits de son audition ont été diffusés lundi au procès de celui qu’elle considérait comme son père. Ce Vaudois de 27 ans est accusé de l’avoir forcée, plusieurs fois entre 2017 et 2018, à subir des attouchements, pénétrations et fellations, au domicile qu’il partageait à l’époque avec l’enfant et sa mère, Léa*. Il a comparu devant le Tribunal d’Yverdon (VD), tout comme cette dernière, 26 ans, aussi prévenue de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Enfance maltraitée

Née en foyer, Kelly a grandi ensuite entre gifles, fessées, douches froides et manque d’affection. Puis, quelques mois après que mère et fille ont emménagé avec Vincent, l’enfant, âgée de 4 à 5 ans, ne contrôlait plus ses besoins et a présenté des problèmes comportementaux. Un signalement de la psychologue scolaire est fait en 2018. Placée en foyer la même année, les éducateurs constateront chez elle des troubles du sommeil et comportements masturbatoires.

Selon l’accusation, son beau-père menaçait de la tuer si elle en parlait à quelqu’un. Mais lui conteste les faits. «Je ne lui aurais jamais fait ça. C’était ma fille, je l’aimais plus que tout», s’est-il défendu devant la justice. D’après lui, Kelly a été influencée par sa mère, animée par un esprit de «vengeance» dès leur rupture, et qui est aussi partie plaignante dans l’affaire.

Une mère aussi victime

«Je maintiens ma plainte, pour ma fille. Je la crois. Je suis moi-même passée par un viol, et quand ça m’est arrivé, je n’ai pas été soutenue. Là, je veux la soutenir», a confié Léa, qui n’a d’abord pas cru les aveux de Kelly. «Ma mère ne m’avait pas écoutée à l’époque. J’ai reproduit le même schéma. J’étais dans le déni», a-t-elle ajouté.

En s’appuyant notamment sur un examen gynécologique de l’enfant, les avocats de Vincent, Me Patrick Michod et Me Tracy Salamin, ont plaidé l’acquittement. Il risque néanmoins 6 ans de prison, et Léa, 20 mois avec sursis pendant 2 ans. La fillette leur demande respectivement 30’000 et 10’000 francs pour dommages. Si tout va bien, Kelly pourrait retourner vivre avec sa mère dès la fin de l’année. Verdict ces prochains jours.

* Prénoms d’emprunt

Un fiston entre deux Léa et Vincent ont eu un fils en 2017. Il vit avec sa mère et voit son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Tous trois partagent parfois des moments ensemble. «Si votre fils avait été une fille, cela aurait-il été pareil?» a demandé Me Manuela Ryter Godel, avocate et curatrice de la fillette. «Non», a répondu Léa, catégorique. «Dans le cas où l’enfant signalé a des frères et sœurs, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) évalue si ceux-ci sont aussi victimes et peut les placer temporairement avec l’enfant signalé», explique l’instance cantonale, sans parler de ce cas précis. Chaque année, environ 1000 enfants sont retirés de leur milieu familial.

Qui peut signaler un cas? «Les professionnels ont l’obligation de signaler un mineur en danger, conformément à la loi. Mais n’importe qui peut le faire, à condition de s’identifier auprès de la justice de paix et de la DGEJ», rappelle cette dernière. En 2021, sur un total de 3033 signalements rapportés, 508 ont été faits par des établissements scolaires, soit 23,5%.