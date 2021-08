Sortie de «chaos walking» - Beaucoup de bruit pour pas grand chose

«Chaos». Oui, c’est bien le mot que la gestation houleuse du film de Doug Liman («La Mémoire dans la peau», «Mr. et Mrs. Smith», «Edge of Tomorrow») évoque: un tournage lancé en 2017, des reshoots prévus en 2018 après des projections tests peu convaincantes, repoussés à 2019 à cause des agendas chargés de Tom Holland et Daisy Ridley , finalement réalisés sans Doug Liman. Des rencontres presse avec l’équipe du film prévues en hiver dernier: annulées, et une sortie salles en France transformée en sortie VOD. Sans oublier les déboires de Tom Holland sur le tournage! L’acteur s’est cassé le nez lors d’une scène de combat et s’est évanoui lors d’une séquence où il devait retenir sa respiration sous l’eau.

Un sacré raffut pour... pas grand chose. Outre son casting bankable – le musicien Nick Jonas et le Danois Mads Mikkelsen s’ajoutent aux stars des sagas «Star Wars» et «Spiderman» – «Chaos Walking» n’a pas grand chose pour lui. Il se déroule dans un futur proche, où les femmes ont disparu et les hommes sont soumis au «bruit»: une force qui révèle les pensées et permet de lire celles des autres. Une idée loin d’être pleinement exploitée, et dont la représentation – une sorte de fine fumée violette autour de chaque personnage – est assez laide. De plus, le spectateur entend toutes les pensées, ce qui est vite répétitif et fatigant. La suite (une femme, Viola, atterrit en catastrophe sur cette planète et le héros Todd se jure de la protéger)? Elle se déroule sans nuance ni originalité.