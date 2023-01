Oulaya Amamra s'est surpassée pour devenir actrice

L’actrice française Oulaya Amamra a adoré incarner la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani dans «Divertimento». IMAGO/ZUMA Wire

Révélée dans le film «Divines» pour lequel elle a reçu le César du Meilleur espoir féminin en 2017, Oulaya Amamra est à l’affiche du long métrage «Divertimento», inspiré d’une histoire vraie, au cinéma depuis le 25 janvier 2023. Son rôle de jeune musicienne rêvant de devenir cheffe d’orchestre a bouleversé la Française de 26 ans et lui a fait découvrir un univers inattendu.

Pourquoi avoir accepté ce rôle de Zahia, 17 ans, qui rêve de devenir cheffe d’orchestre?

Je ne connaissais pas Zahia Ziouani. Quand j’ai lu le scénario et que j’ai appris le parcours incroyable de cette cheffe d’orchestre, ce qu’elle a accompli et réussi à transmettre, je me suis dit qu’il était impossible de passer à côté de ce rôle. J’en ai eu les larmes aux yeux.

Avez-vous dû prendre des cours de musique classique pour ce rôle?

Oui, car je ne connaissais pas du tout ce milieu. J’ai eu la chance d’avoir une excellente prof qui n’était autre que Zahia. Elle m’a d’abord appris les bases du solfège avec des instruments à vent et à cordes. Il fallait savoir les différencier. L’enjeu du film était d’être crédible. On a aussi passé beaucoup de temps à écouter de la musique classique pour la ressentir, se laisser transporter par elle.

Écoutiez-vous déjà de la musique classique?

Non, c’est depuis que j’ai tourné ce film que j’en écoute. Avant, je ne m’autorisais pas à en écouter, car pour moi c’était comme si c’était réservé à une élite. Je me disais donc que ce n’était pas pour moi. Et en fait, pas du tout. Maintenant, je me surprends à en écouter toute seule chez moi ou en voiture. Et cela me transporte. Il y a plein d’émotions qui peuvent naître de cette musique. J’aime plusieurs styles de musique, dont le rap qui me touche particulièrement parce qu’il y a de l’énergie qui vient nous chercher dans le ventre. Eh bien la musique classique, c’est encore différent, mais elle va aussi chercher cela.

Dans le film, votre personnage est victime de préjugés et de moqueries à cause de son genre et de ses origines. Avez-vous aussi vécu cela dans la réalité?

Oui complètement! Je me suis sentie proche de Zahia. Elle a un parcours très semblable au mien. On doit bosser deux fois plus que les autres par le simple fait d’être une femme, d’être d’origine maghrébine et en plus de venir d’un quartier populaire. Donc ça fait beaucoup. Mais cela peut aussi devenir une force, car malgré tout ça, la persévérance et le talent l’emportent sur tout. C’est la persévérance qui m’a permis d’être là où j’en suis en tant qu’actrice. Beaucoup de gens m’ont aussi dit que je n’y arriverai pas, que je n’étais pas faite pour ça. Mais je n’ai rien lâché et j’ai beaucoup travaillé pour y arriver. Je n’ai pas eu droit à l’erreur.

Quel est le message de ce film?

C’est la persévérance. L’envie d’arriver à atteindre son but qui prime sur tous les préjugés qu’on peut avoir. Dire aux jeunes qu’ils ont le droit de rêver et d’y croire. Tout est possible en travaillant et en se donnant les moyens de le faire.

Avez-vous toujours voulu devenir comédienne?

Oui. J’ai commencé à faire du théâtre à 12 ans. Ma grande sœur qui était prof de théâtre n’avait pas d’élèves. Du coup, mon frère et moi-même avons été un peu obligés de suivre ses cours. Mais quand elle a eu des élèves et que je pouvais partir, j’ai voulu rester car j’aimais ça. Avant, je voulais être pédiatre, car j’adore les enfants et j’adore soigner, m’occuper des autres. Mon métier n’est pas très loin de ça. Être comédien, c’est un peu soigner les gens et se soigner soi-même. On peut exprimer énormément de choses. Aujourd’hui, je ne pourrais pas faire autre chose que ça. J’adore particulièrement le théâtre.

Que représente ce métier pour vous?