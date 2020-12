Quand des gens la croisent dans la rue et la reconnaissent, il y a comme un malaise. «Il y en a qui n’osent pas me regarder dans les yeux», confie Clémence Lassalas à Purepeople. La raison? L’actrice de 25 ans, qui incarne l’odieuse Charlie Molina dans la série «Demain nous appartient», sur TF1, est tellement crédible dans la peau de cette chipie qu’elle fait frémir de nombreux téléspectateurs. Ceux-ci confondent fiction et réalité. «Cela m’a été raconté par des fans de «Demain nous appartient». Beaucoup ont peur de moi. Alors, parfois, on me regarde de loin, je confronte ces personnes et elles s’enfuient. Elles partent en courant», raconte la jeune femme, plutôt amusée.