Journée de la bonne action: «Beaucoup de gens sont trop centrés sur eux-mêmes» 

La star de Tiktok et influenceuse alémanique Lina Senn est connue pour son amour des animaux. Elle s’est engagée afin d'aider des bêtes dans le besoin qui attendent de trouver un nouveau foyer à la protection des animaux de Zurich: «De nos jours, beaucoup de gens sont toujours un peu trop centrés sur eux-mêmes et oublient tout ce qui les entoure. Je pense que l'on doit se rappeler qu’on peut aussi aider les autres», explique la jeune femme de 25 ans pour expliquer sa décision de soutenir le refuge pour animaux situé à proximité du zoo de Zurich dans le cadre de la «Journée de la bonne action».

Les refuges et fourrières suisses accueillent chaque année environ 13’000 animaux de compagnie. Outre les chiens, les chats et les rongeurs, on trouve parmi eux des animaux exotiques comme des serpents, des lézards et des araignées. Une majorité d'entre eux sont confiés à des propriétaires attentionnés, mais cela signifie quand même que des milliers d'animaux attendent à tout moment d'être adoptés dans les refuges suisses.