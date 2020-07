Beaucoup de gens stressés malgré des mesures allégées

Rédiger un nouveau commentaire

On n’entend plus les professeurs Pittet, Kaiser, Romand et autres nous dirent que le masque ne sert à rien si l’on n’est pas malade, ainsi que la règle des 15 minutes à moins de deux mètres. Pourquoi ?

FanDu46 06.07.2020 à 10:21

Ce sont ces illogismes qui nous fatiguent et nous font perdre confiance ! Comme on ne sait plus, on passe son temps à s’interroger et à imaginer l’avenir qui ne semble pas des plus joyeux ! Donc le stress est bien légitime en cette période !