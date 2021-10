Congrès américain : «Beaucoup de mes collègues mangent mes M&Ms»

Le «bureau à bonbons» est l’arme secrète des sénateurs américains pour «rester éveillés» lors des votes marathon, qu’ils soient démocrates ou républicains.

C’est un simple pupitre en acajou, comme celui des 99 autres sénateurs, mais celui-ci renferme un pouvoir secret sucré, capable de rassembler démocrates et républicains dans un Congrès américain profondément divisé: le «bureau à bonbons» abrite depuis plus d’un demi-siècle chocolats et confiseries.