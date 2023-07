Genève: Beaucoup de policiers et aucun casseur lundi soir 

«Aucune déprédation, aucun mouvement de foule, aucun regroupement», énumère Aline Dard, porte-parole de la police genevoise. La soirée de lundi a été parfaitement calme dans les Rues Basses, alors que des appels au pillage avaient émergé les jours précédents sur les réseaux sociaux. Genève n’a donc pas imité Lausanne, où des jeunes gens avaient attaqué la Fnac du Flon samedi soir. Est-ce en raison de la présence policière, ou ne se serait-il de toute façon rien passé? Répondre à cette question est impossible. En tout état de cause, les forces de l’ordre avaient décidé de se montrer afin de dissuader d’éventuels débordements. Dès 19h et jusqu’à minuit, plusieurs dizaines d’agents en tenues anti-émeute avaient ainsi investi la rue marchande centrale de Genève entre la place Bel-Air et Rive, ainsi que les petites rues latérales. Ils ont procédé à 164 contrôles d’identité d’adolescents, la plupart très jeunes, qui n’ont débouché sur aucune interpellation. Pour l’heure, aucune opération similaire n’est prévue dans les jours à venir, «mais on reste attentifs», indique Aline Dard.