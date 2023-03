Tennis: «Beaucoup de tension» avec les Ukrainiennes

Plus d’un an après l’invasion russe en Ukraine, avec le soutien du Bélarus, le tennis a toujours du mal à gérer la situation dans ses tournois. Les joueurs de ces deux nations concourent sous drapeau neutre, mais le hasard des tableaux peut très bien les opposer à des Ukrainiens ou Ukrainiennes. Et la tension est remontée d’un cran cette semaine, lorsque une joueuse de ce pays, Lesia Tsurenko a déclaré forfait juste avant de rencontrer Sabalenka au 3e tour.

«Je pense qu’il y a quelque chose de plus. Je me suis retrouvée dans une situation très difficile l’année dernière avec son entraîneur, en raison de la façon dont il s’est comporté avec moi. Je pense que ce type lui a mis beaucoup de pression, et c’est pourquoi cela s’est produit», a-t-elle enchaîné, sans donner plus de détails sur ce présumé incident. «Je suis passé par tant de moments difficiles, mais malheureusement, je ne peux pas le dire, parce que, après tout, qui va croire la fille bélarusse? Plus je parle et mieux vaut que je m’arrête», a conclu Sabalenka.