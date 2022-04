République démocratique du Congo : «Beaucoup de voyageurs sont coincés sous les wagons couchés»

Un train de marchandises a déraillé dans la nuit de samedi à dimanche, dans le sud-est du pays. Au moins sept personnes sont décédées.

Au moins sept personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans un nouveau déraillement de train de marchandises. L’accident est survenu dans la province de Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le bilan provisoire est de «7 morts et 14 blessés graves, une équipe est en route pour le lieu de l’accident. Le bilan pourra s’alourdir puisque beaucoup de voyageurs clandestins sont coincés sous les wagons couchés», a déclaré Deoda Kapenda, ministre provincial de l’Intérieur.

Ce déraillement survient deux semaines après celui qui s’est produit mi-mars dans ce même village de Buyofwe et qui a fait au moins 75 morts et 125 blessés, selon le gouvernement de Kinshasa. En RDC, les déraillements de train sont fréquents, tout comme les naufrages d’embarcations surchargées sur les lacs et cours d’eau du pays. Souvent, faute de trains de voyageurs ou de routes praticables, des passagers empruntent des trains de marchandises pour parcourir de longues distances.