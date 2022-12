Maladies psychiques : «Beaucoup devront quitter leur travail définitivement»

Diagnostique flou

Andreas Heimer s’inquiète aussi de l’arrivée de nouvelles maladies: stress post-traumatique, troubles de l’adaptation, syndrome de fatigue ou le Covid long sont toujours plus présents sur le tableau clinique. Or, ces troubles sont souvent diagnostiqués de façon floue et il se peut que les employés en fassent les frais plus tard, s’ils doivent bénéficier d’une rente AI, prévient le spécialiste. «En cas de tableau clinique diffus, il peut arriver que l’AI révoque le droit à une rente lors d’une expertise ultérieure. Les chances de réintégrer le marché du travail dans cette situation sont faibles.»