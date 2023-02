Séisme: L'auteur de cette photo bouleversante se confie

Séisme en Turquie et en Syrie : «Beaucoup m’ont dit qu’ils n’oublieront jamais cette image»

Photographe depuis quarante ans, Adem Altan travaillait devant un immeuble effondré de Kahramanmaras (sud de la Turquie) lorsqu’il a aperçu l’homme assis dans les décombres . Aucune équipe de secours n’étant encore arrivée sur place mardi, les habitants tentaient eux-mêmes de dégager les ruines pour sauver leurs proches. L’homme en veste orange restait immobile au milieu du tumulte, insensible à la pluie et au froid.

La même scène vue sous un angle plus large.

Adem Altan s’est alors rendu compte que l’homme, à 60 mètres de lui, tenait une main dans la sienne. Il a commencé à «shooter» la scène: le père tenant la main de son enfant morte sans la lâcher, dans les décombres et la dévastation. Pendant qu’il immortalisait la scène, l’homme le suivait des yeux. «Prends des photos de mon enfant», a-t-il murmuré en direction d’Adem, la voix cassée et tremblante. Il a laissé un instant la main qu’il ne voulait pas quitter pour montrer au photographe l’endroit où gisait sa fille de 15 ans. Avant de la reprendre aussitôt.

«Une douleur insupportable»

«J’étais tellement touché à ce moment-là. J’avais les larmes aux yeux. Je me disais sans cesse: mon Dieu, c’est une douleur insupportable», raconte le photographe. Adem lui a demandé alors son nom, ainsi que le nom de son enfant. «Ma fille, Irmak», a répondu le père, Mesut Hancer. «Il parlait difficilement, à voix très basse. C’était difficile de lui poser davantage de questions alors que les habitants, autour, demandaient aux gens de rester silencieux pour pouvoir entendre les voix des survivants éventuels coincés sous les décombres», raconte le photographe.

À ce moment-là, il a tout de suite pensé que l’image résumait la douleur des victimes du séisme. Sans imaginer l’impact qu’elle aurait. Reprise en une par la presse du monde entier, elle est aussi devenue virale sur les réseaux sociaux, partagée des centaines de milliers de fois par des internautes bouleversés. Adem Altan a reçu des milliers de messages du monde entier exprimant leur solidarité et leur émotion face au chagrin de ce père orphelin. «Je pense que c’est une photo qui restera gravée dans les mémoires. Beaucoup m’ont dit qu’ils n’oublieront jamais cette image», confie-t-il. Lui non plus.