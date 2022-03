Suisse : Beaucoup rêvent de devenir propriétaires, mais peu en ont les moyens

Une étude de la ZHAW dévoile que des prix trop élevés et une fortune insuffisante sont les principales raisons qui expliquent que de nombreux Suisses renoncent à devenir propriétaires.

Photo d’illustration 20min/Marco Zangger

En Suisse, «80% des personnes qui souhaitent devenir propriétaires déclarent ne pas en avoir les moyens». Et cela principalement pour deux raisons: les prix sont trop élevés et leur fortune est insuffisante, révèle une étude réalisée par la School of Management and Law de la Haute École des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), en collaboration avec l’Office fédéral du logement (OFL), l’Association suisse des propriétaires fonciers, la Fédération romande immobilière et Raiffeisen Suisse.

Pour de nombreux sondés, «si la propriété est inabordable, les causes sont à chercher d’abord du côté des responsables politiques et des autorités, puis du secteur de la construction et de l’immobilier ainsi que des prestataires de services financiers», explique l’OFL dans un communiqué de presse paru ce jeudi. En conséquence, les trois quarts des personnes souhaitant devenir propriétaires dans un avenir proche ou plus lointain aimeraient que «l’accès à la propriété soit rendu accessible à de plus larges pans de la population».

Et parmi eux, ils sont près de la moitié à souhaiter «bénéficier de soutien en matière d’information sur les possibilités de financement ou sur le calcul du prix d’achat maximal supportable». Bien que de telles offres existent déjà, les auteurs de l’étude estiment qu’elles ne sont pas suffisamment exploitées.

Déroulement de l’enquête Pour cette étude, la ZHAW «a mené, lors du deuxième semestre 2021, des entretiens individuels ainsi qu’une enquête représentative auprès d’un millier de personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande qui n’ont pas encore acheté un bien, mais qui envisagent de changer de logement», explique l’OFL.

La ZHAW dévoile aussi que le rêve d’accéder à la propriété est lié à la phase de la vie de la personne: «46% des personnes interrogées entre 30 et 49 ans recherchent actuellement un logement en propriété de manière active. Chez les 18-29 ans, cette part est d’environ un quart, quoique en plus, 54% des personnes de cette tranche d’âge déclarent vouloir devenir propriétaires à plus long terme. En revanche, trois cinquièmes des personnes âgées de 50 à 69 ans préfèrent rester locataires», détaille l’OFL. L’espérance de vie explique sans doute ce phénomène.

Enfin, la ZHAW s’est intéressée aux motifs des personnes voulant devenir propriétaires. «Pour la plupart d’entre elles, le plus important est la stabilité et l’autonomie offertes: neuf personnes sur dix actuellement en quête d’un logement en propriété souhaitent s’y établir à long terme, aménager leur maison comme bon leur semble et ne pas dépendre d’un bailleur», révèle-t-elle. En revanche, seules 20% des personnes interrogées envisagent une telle acquisition avant tout en termes de placement.

Le Conseil national veut libérer le 2e pilier Le Conseil national a récemment soutenu une motion pour que le 2e pilier puisse à nouveau être utilisé pleinement pour l’achat d’un logement. Les États doivent encore se prononcer. Pour rappel, la règle actuelle de la FINMA (l’autorité de surveillance des marchés financiers) veut que seule la moitié des fonds propres apportés par le futur propriétaire provienne du 2e pilier.