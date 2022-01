Genève : Beaucoup (trop) de médecins par habitant à Genève

Alors que la clause du besoin va refaire son apparition, le taux de praticiens par habitant du canton du bout du lac est le deuxième plus haut du pays, après Bâle.

En 2020, Genève comptait 420 médecins pour 100’000 habitants, indique ce jeudi l’office cantonal de la statistique. Il s’agit du deuxième taux le plus élevé de Suisse (234 praticiens en moyenne), juste derrière Bâle-Ville et ses 444 toubibs. Ce taux a fortement progressé depuis 1995, année durant laquelle le canton recensait 282 médecins pour 100’000 habitants. Cette hausse n’a cependant pas été linéaire, au gré des diverses mesures mises en place pour freiner l’installation en cabinet privé des médecins à la charge l’assurance-maladie, dont un moratoire entre 2002 et 2011.