«Abus» de l’Église en France : «Beaucoup vont être très peinés et scandalisés de ce qu’ils vont lire»

Alors que les conclusions de l’enquête française sur les violences sexuelles au sein de l’Église catholique sont attendues, le cardinal Pietro Parolin estime «qu’il ne faut pas avoir peur de la vérité».

«Traverser cette épreuve»

«Cela sera probablement un grand moment de souffrance. Mais on ne doit pas avoir peur de la vérité», a commenté le cardinal Pietro Parolin, le bras droit du pape François.

«Nous sommes tristes, et je sais que beaucoup de catholiques vont être très peinés et scandalisés de ce qu’ils vont lire. Mais nous devons traverser cette épreuve. De là peut venir une nouvelle conscience pour lutter contre ces phénomènes et pour prévenir la répétition de ces actes», a ajouté le secrétaire d’État du Saint-Siège.