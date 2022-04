Lausanne : Beaulieu devient la Mecque du sport lausannois

Les Halles sportives de Beaulieu accueillent des activités sportives de diverses disciplines. En collaboration avec divers acteurs, la ville de Lausanne a mis sur pied le projet qui animera les halles nord du complexe, jusqu’à leur transformation en 2026.

Basket, pétanque, escalade et padel, dans un premier temps, permettront de faire vivre Beaulieu avant sa rénovation, en 2026. A court terme, une dizaine de disciplines seront au programme des réjouissances.

Ainsi, des associations et des sociétés sportives ont permis à la ville de concocter un joyeux cocktail de sports sur le site de Beaulieu. Elles se partageront sept halles et près de 12'000 m2 de surface. Une partie des activités sera destinée au grand public tandis que le site servira également de base d'entraînement pour des équipes d'élite et associations sportives. Les jeunes de moins de 18 ans ou en formation bénéficieront de la gratuité.