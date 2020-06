Lausanne

Beaulieu planche sur une reprise des manifestations

Espérant accueillir de nouvelles manifestations prochainement, le parc de conférences et d’expositions lausannois a présenté jeudi son plan de prévention.

Le parc de conférences et d’expositions lausannois Beaulieu SA a mis sur pied un plan de prévention soutenant un retour à plus large échelle des manifestations, espéré au deuxième semestre 2020.

Dans un communiqué publié jeudi, la société anonyme explique avoir mis sur pied un plan d’accueil par zone, garantissant le respect des normes de distanciation et le balisage directionnel nécessaire. Un ensemble de mesures accompagnera chaque étape des événements. Il permettra notamment le comptage et le traçage des visiteurs et des intervenants ainsi que le respect des mesures d’hygiène et de désinfection.