Morges : Beausobre: Souchon, Sardou, Auteuil et Lhermitte en vedette

Le théâtre à Morges va démarrer sa saison en février prochain. Il en dévoilé l’affiche mercredi.

Côté musique, plusieurs concerts sont programmés avec notamment Alain Souchon, Yannick Noah, Avishai Cohen, les Soeurs Berthollet et I Muvrini. Deux spectacles musicaux, ceux de Michaël Gregorio et The Opera Locos, sont aussi proposés, de même que des représentations de danse et de cirque.