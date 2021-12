Genève : Bébé a avalé un objet: la hausse des cas inquiète

Les accidents liés à l’ingestion de petits corps étrangers par les jeunes enfants ont augmenté ces dernières années aux HUG. L’Hôpital cantonal appelle à la vigilance.

En cas d’ingestion, et même en l’absence de symptôme, les enfants doivent absolument être examinés en urgence.

Jouets, piles boutons et objets divers peuvent faire des dégâts dramatiques lorsqu’ils sont avalés par les tout-petits. Ces dernières années, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont enregistré une hausse des accidents. L’Hôpital des enfants reçoit une vingtaine de bambins par an, venus de toute la Suisse romande. En effet, l’établissement hospitalier est le seul de la région à assurer 24h/24 l’extraction de corps étrangers chez les enfants.

Bien choisir ces cadeaux de fin d’année

«A l’approche des fêtes, il convient d’être particulièrement attentif à toutes les petites choses, jouets, objets coupants ou piles qui paraissent a priori sans danger. En cas d’ingestion, et même en l’absence de symptôme, les enfants doivent absolument être examinés en urgence», précise la Dre Laetitia-Marie Petit, médecin adjointe de l’Unité de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques.

Un enfant qui avale une pile bouton, par exemple, peut s’étouffer si celle-ci s’est logée dans les voies respiratoires. Si elle se coince dans l’œsophage, de graves lésions sont également possibles et peuvent même conduire au décès de l’enfant, rappellent les HUG. Même déchargée, la pile peut encore générer un courant électrique susceptible de brûler gravement les tissus environnants ou de perforer l’œsophage et l’aorte. Les piles usagées doivent toujours être stockées en sécurité et à l’abri des enfants.