«Elle vomissait, ne réagissait plus et avait des crampes.» La fille d’A.K.*, âgée de 1 an, a dû être emmenée d’urgence à l’hôpital, la semaine passée, dans le canton de Zurich. Sa maman s’est confiée ce jeudi à nos confrères de «20 Minuten». La quadragénaire explique que sa petite a été immédiatement transférée aux soins intensifs.