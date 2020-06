Canton de Vaud

Bébé brutalisé et tué: les parents devant la justice

Un couple est accusé d’avoir brutalisé leur fils de 11 mois pendant plusieurs semaines jusqu’à son décès. Leur procès s’ouvre mardi à Renens.

Un couple comparaît depuis mardi matin dans la salle d’audience cantonale à Renens (VD) pour avoir maltraité et tué leur fils (archives).

Un père et une mère comparaissent dès mardi au Tribunal criminel d’arrondissement de Lausanne pour la mort de leur nourrisson. Ils sont accusés d’avoir brutalisé leur fils pendant plusieurs mois, jusqu’à son décès des suites du syndrome du bébé secoué.

Le nourrisson a été emmené à l’hôpital, où il est mort quatre jours plus tard. Il avait onze mois. Les examens médicaux ont dévoilé la présence d’hémorragies cérébrale et rétinienne, des lésions caractéristiques du syndrome du bébé secoué.

Ancien employé dans un EMS, le père est aussi accusé d’avoir ébouillanté une patiente en lui donnant une douche en mai 2018, soit plus d’une année après le décès de son fils. La nonagénaire a subi des brûlures au 2e degré au niveau du visage, du cou et du décolleté. Sa vie a été mise en danger, relève l’acte d’accusation. Depuis ces faits, l’homme a été placé en détention provisoire.

Violence et pornographie

Mardi et mercredi dans la salle d’audience cantonale de Renens, le prévenu d’origine africaine doit répondre de meurtre, tandis que la mère est accusée d’homicide par négligence. Tous deux sont également jugés pour lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées.

Le Ministère public a aussi retenu la représentation de la violence et la pornographie à l’encontre de la femme. Celle-ci est accusée d’avoir reçu et transféré en 2016 sur WhatsApp des vidéos montrant des actes sexuels et des mauvais traitements sur des enfants. L’acte d’accusation mentionne notamment une «vidéo de violence extrême.»