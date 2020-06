Vaud

Pleurs et cris de joie au procès du bébé tué

La mère de l'enfant a été acquittée et échappe à une lourde peine de prison et à l'expulsion. Son ex-compagnon, lui, a écopé de 6 ans fermes, soit deux fois moins que ce réclamait le procureur.

Tandis que son ex-compagnon congolais, condamné à 6 ans de prison ferme, a quitté la salle du Tribunal criminel de Lausanne sans laisser paraître la moindre émotion, elle s’est mise à genoux et a crié sa joie, aussitôt entourée par ses soeurs et ses amies, tout aussi démonstratives. Car, pour les juges, la mère n’est pas coresponsable des lésions infligées à son enfant de 11 mois, qui a succombé en 2017 au syndrome du bébé secoué.

Mardi, après le réquisitoire, apprenant qu’elle risquait six ans de prison et l'expulsion , cette aide-soignante de 27 ans s'était roulée à terre en hurlant. Mais jeudi, ses prières se sont adressées à la justice et à son avocat.

Pour la Cour, la maman faisait confiance à son ami, bien que violent. Les juges lui ont reproché une violation par négligence de son devoir d'éducation et de surveillance. Mais ils ont considéré que la perte de son petit garçon était une sanction suffisamment grave pour ne pas en rajouter. Elle a donc été exemptée de toute peine pour cela. En revanche, elle a été condamnée à 15 jours-amende avec sursis pour pornographie: elle avait reçu, puis surtout transféré, des vidéos d'actes sexuels avec des enfants, de violence extrême et de mauvais traitement sur un enfant.

Coupable d’homicide par négligence

Le père, âgé de 35 ans, a également bénéficié d’un verdict plus clément que ce que réclamait le procureur. Le Tribunal n’a pas retenu le meurtre par dol éventuel et le Congolais échappe ainsi aux 12 ans de prison ferme requis. En revanche, il a été reconnu coupable d’homicide par négligence et de lésions corporelles simples qualifiées. Le syndrome du bébé secoué «est la seule cause du décès», ont souligné les juges.