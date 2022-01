Nirvana : Bébé de la pochette de «Nevermind» débouté par la justice

Spencer Elden avait accusé le groupe Nirvana de pornographie enfantine pour avoir utilisé une photo de lui nu sur l’album de 1991.

Un juge du tribunal du district de Californie a rejeté l’action en justice intentée contre Nirvana par l’Américain Spencer Elden. Ce dernier avait porté plainte en août dernier pour avoir été victime d’exploitation sexuelle commerciale d’enfants en apparaissant dans son plus simple appareil sur la pochette iconique de l’album «Nevermind», aux plus de 30 millions d’exemplaires vendus, du groupe de Kurt Cobain en 1991. Il réclamait 150’000 dollars. Les avocats du plaignant n’ont pas respecté la date limite (le 30 décembre) pour faire appel de la demande de rejet formulée par les ayants droit de Nirvana.

«Les accusés ont sciemment produit, possédé et fait la promotion commerciale de pornographie enfantine représentant Spencer et ils ont sciemment reçu de l’argent en échange. Bien qu’étant au courant, les accusés n’ont pas pris les mesures raisonnables pour protéger Spencer et empêcher son exploitation sexuelle et la commercialisation de son image», avaient écrit les défenseurs de Spencer Elden, dans la plainte déposée l’année dernière.