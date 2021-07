Saint-Gall : Bébé mort après avoir été heurté par une branche

Une branche est tombée sur la poussette où se trouvait un nourrisson âgé de six mois. L’enfant est décédé de ses graves blessures.

Un drame s’est déroulé lundi vers 16 h 30 à Flums (SG). Une mère âgée de 30 ans promenait son enfant de six mois qui avait pris place dans une poussette. Les grands-parents, âgés de 71 ans et 74 ans, l’accompagnaient. En raison d’une forte rafale de vent, plusieurs branches d’un arbre se sont soudainement détachées et sont tombées sur le quatuor. Ils ont été blessés.