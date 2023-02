Bâle : Bébé orang-outan euthanasié à cause du décès de sa maman

Triste nouvelle au Zoo de Bâle. Mardi, le parc animalier a annoncé via Facebook que la maman orang-outan Revital était décédée subitement quatre jours après avoir donné la vie à son petit dernier. «Les soigneurs l’ont retrouvée inanimée dans son enclos», a indiqué le zoo. Elle aurait été épuisée dans les jours qui ont suivi la naissance du bébé et elle se serait nourrie et abreuvée avec peine. «Elle avait l’air fatiguée, mais pas malade», précise le zoo.