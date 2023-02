Séisme en Syrie et Turquie : Bébé retrouvé le cordon ombilical encore accroché à sa mère

Dans cette localité frontalière de la Turquie, les secouristes ont retiré les corps de son père, Abdallah M., sa mère, Aafra, ses trois soeurs, son frère et sa tante. «Nous recherchions Abou R. (surnom d’Abdallah) et sa famille, nous avons d’abord trouvé sa sœur, puis sa femme, puis Abou R., qui étaient regroupés les uns près des autres», raconte mardi à l’AFP un proche de la famille encore en état de choc, Khalil S.

«Dieu soit loué»

«Puis nous avons entendu un bruit, alors qu’on creusait (…) nous avons déblayé et avons trouvé cette petite, Dieu soit loué», ajoute-t-il. Le bébé avait le cordon ombilical encore relié à sa mère. «Nous l’avons coupé et mon cousin a transporté le bébé à l’hôpital», poursuit Khalil S.

«Le temps presse»

Dans la pièce faiblement éclairée, Khalil S. énumère leurs noms. «Nous sommes des déplacés de Deir Ezzor, Abdallah est mon cousin et je suis marié à sa sœur», dit-il. La famille avait fui la région instable de Deir Ezzor, plus à l’est, croyant être plus en sécurité à Jandairis, une localité contrôlée depuis 2018 par les forces turques et les groupes rebelles proturcs.

Plus de 5000 victimes

Le tremblement de terre a fait plus de 5000 morts en Turquie et en Syrie. Pour les seules zones échappant au contrôle du régime syrien, et où l’aide manque cruellement, on dénombre pour le moment quelque 800 morts. Selon les Casques blancs, des secouristes qui œuvrent dans ces régions, plus de 200 bâtiments se sont totalement effondrés dans cette zone.