Musique : Bebe Rexha a créé une «bombe» en douce

La chanteuse a retravaillé secrètement un tube du groupe BTS sorti en 2015.

La popstar Bebe Rexha a annoncé lors d’un live sur Instagram qu’elle était actuellement en train de retravailler le morceau «Dope» de BTS. Selon elle, sa version est «vraiment une bombe, même s’il reste encore du travail, beaucoup de travail à faire». L’Américaine d’origine albanaise, 31 ans, a précisé que le plus célèbre des groupes de K-pop n’était pas au courant de sa ­démarche et n’avait, de fait, pas encore entendu sa démo.

Nul doute qu’elle n’aura aucune peine à convaincre le boys band de l’écouter, ni d’enregistrer avec elle. On se souvient qu’en 2018, aux Billboard Music Awards à Las Vegas, le courant était très bien passé entre Bebe Rexha et Kim Tae-hyung, 25 ans, membre de BTS. Les deux chanteurs avaient dansé et réalisé un grand nombre de selfies ensemble durant la cérémonie.