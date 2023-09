Bebe Rexha hésite à se rendre aux MTV Video Music Awards

«Les VMA (ndlr: MTV Video Music Awards) ont lieu demain et je suis tellement anxieuse». Lundi 11 septembre 2023, la veille de la cérémonie où elle est nominée dans la catégorie «Meilleure collaboration», Bebe Rexha s’est confiée sans détour dans une vidéo postée sur TikTok. Celle qui avait confirmé sa rupture en plein show a d’abord affirmé être «très reconnaissante et bénie d’être invitée à ces cérémonies, et d’être capable de faire ce qu’elle aime», mais savoir qu’elle risque d’être critiquée sur son poids fait grandir son anxiété.

«Je sais que les critiques vont de pair avec le métier et je m’en accommode. Mais parfois, cela m’atteint. Je suis humaine», a poursuivi la chanteuse de 34 ans. Et si elle a décidé d’en parler, c’est parce qu’elle rencontre «beaucoup de gens qui lui disent: «Oh mon Dieu, j’aime ta positivité et ta confiance». «Laissez-moi vous dire que, pour le moment, je ne me sens pas si confiante. Je suis tellement anxieuse et stressée d’aller sur le tapis rouge et je suppose que les gens parleront de mon poids… Parce que je ne m’aime pas beaucoup en ce moment. Je ne me sens pas comme la «bad bitch» que j’ai l’habitude d’être», a confié celle qui dit pourtant assumer ses rondeurs.