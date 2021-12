Mal-être : Bebe Rexha s’est livrée sans filtre sur TikTok

La chanteuse américaine de 32 ans a expliqué pourquoi elle était très discrète sur les réseaux sociaux depuis quelque temps.

Bebe Rexha a sorti le tube «Meant to Be», plus d’un milliard de vues sur YouTube, en 2017. TikTok

Bebe Rexha est une popstar qui cumule plus de 20 millions d’abonnés, rien que sur Twitter, Snapchat et Instagram. Très active sur ces réseaux sociaux durant des années, la chanteuse a inquiété ses fans en l’étant nettement moins ces derniers temps. D’autant plus qu’elle n’a jamais caché souffrir de tristesse et d’anxiété, conséquences de ses troubles bipolaires. Que l’on se rassure, sa maladie n’y est cette fois pour rien.

Sur TikTok, lundi 27 décembre 2021, l’artiste de 32 ans a expliqué les raisons de sa discrétion. «Alors, ce sont les vacances, et je sais que nous sommes tous censés être joyeux en vacances…», lance-t-elle en préambule le visage marqué par la tristesse. Très rapidement, Bebe Rexha confie son problème: «Je viens de me peser et je ne me sens pas à l’aise de partager cela avec vous. Je me sens gênée, mon corps me dégoûte. Si je ne poste pas autant qu’avant (ndlr: sur les réseaux sociaux), c’est parce que je ne me sens pas bien dans ma peau. Quand je ne me sens pas bien, je ne veux rien publier, raison pour laquelle j’ai été moins présente cette année que lors des précédentes».

La vidéo d’un peu plus d’une minute de l’Américaine a été regardée plus de 900’000 fois en moins de 24 heures. Avec ses confidences livrées sans filtre et sans détour, la chanteuse a touché de très nombreux internautes. «C’est probablement le post de célébrité le plus réel que je n’ai jamais lu», «Merci de parler de ce que toutes les femmes ressentent ou ont ressenties», «Vous êtes la personne la plus réaliste de Hollywood», «Être sur internet tout en ne se sentant pas en confiance ne fait qu’amplifier ce sentiment. J’admire votre vulnérabilité, courage», «J’ai pleuré en vous regardant parce que j’ai vécu la même chose. Merci pour votre honnêteté», peut-on notamment lire dans les 8000 commentaires déjà écrits.

