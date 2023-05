Carnet rose: Bébés pélicans au Zoo de Bâle: des naissances inédites depuis 20 ans

Fin avril, trois petits pélicans dans deux nids ont vu le jour au Zoo de Bâle. Le père du plus âgé des oisillons vit au zoo depuis 2003. L’identité des autres parents n’a pas encore pu être clairement établie car la tranquillité des oiseaux est la préoccupation principale des soigneurs. Chez les pélicans, le mâle et la femelle se partagent tous deux la tâche de couver les œufs. Les oisillons naissent entièrement nus et développent un duvet cotonneux au bout de quelques jours, voire quelques semaines. Si deux oisillons éclosent dans le même nid, il peut arriver que l’un d’eux – généralement le premier éclos – se développe plus rapidement, parce qu’il est davantage nourri par les parents, et supplante ainsi le poussin frère ou sœur.