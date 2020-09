À presque 21 ans, Franz Beckenbauer a tout juste disputé sa première Bundesliga et vient d’atteindre la finale de la Coupe du monde 1966 avec la RFA, perdue 4 à 2 après prolongation contre l’Angleterre. Les performances du jeune Bavarois ne sont pas passées inaperçues aux yeux des recruteurs.

C’est l’Inter Milan qui va réussir à convaincre le crack allemand de rejoindre ses rangs en échange d’un salaire colossal. Alors entraîné par le mythique Helenio Herrera, Beckenbauer s’apprête à s’engager dans une des meilleures écuries d’Europe. Les Lombards venaient de remporter les éditions 1964 et 1965 de la Coupe des clubs champions et avaient été défaits en demi-finale de la dernière édition.

Mais cette magnifique trajectoire va être abruptement interrompue. La contre-performance de l’équipe d’Italie en Coupe du monde va rendre impossible l’engagement du libero allemand. En effet, après une défaite et élimination surprise de la Squadra Azzurra contre la Corée du Nord, la fédération transalpine avait décidé de fermer les frontières du football italien. Le but était de favoriser l’essor des joueurs locaux et en même temps la sélection nationale. Elle n’a rouvert ses frontières aux joueurs étrangers que lors de la saison 1980-1981.