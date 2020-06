Tennis

Becker et Kyrgios s’injurient sur Twitter

L’Allemand et et l’Australien se sont enguirlandés sur les réseaux sociaux à propos de l’affaire Zverev.

Becker, vainqueur de six tournois du Grand Chelem dans les années 1980 et 1990, a défendu son compatriote mardi: «Je n'aime pas les balances! Quiconque attaque un collègue sportif n'est pas de mes amis! Regarde toi dans une glace, tu penses que tu es meilleur que nous? @NickKyrgios», a tweeté l'ancien joueur de 52 ans à l'adresse de son cadet de 25 ans.

Grand seigneur, Becker, triple vainqueur de Wimbledon qui a connu depuis son heure de gloire de graves déboires financiers, a répondu sur le ton du défi: «Je voudrais vraiment voir @NickKyrgios réaliser tout son potentiel et gagner un Grand Chelem! Il serait un modèle incroyable pour la jeunesse et le monde, sur les questions d'égalité et de racisme. Lève toi mec et fais le job!»