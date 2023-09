Becky G laissait les autres prendre des décisions pour elle

Comme de plus en plus de célébrités, Becky G pense qu’il est important de parler publiquement de sa santé mentale et de ce qu’il est possible de faire pour aller mieux. Invitée du podcast «On Purpose with Jay Shetty», la chanteuse américaine de 26 ans, qui s’est produite à Coachella en avril 2023, a évoqué les attaques de panique et l’anxiété dont elle avait souffert, ainsi que ce qu’elle en avait appris.