Football: Bedia: «La Coupe, c’est comme un cadeau pour Servette»

Chris Bedia vient de devancer Cédric Zesiger pour égaliser face à YB. Le 2-1 de la victoire, par Pflücke, suivra. Une victoire qui a donné de la confiance avant la demi-finale de Coupe contre Lugano, ce mercredi soir. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Peut-être que la bonne attitude, c’est ce sourire confus, quand on lui demande s’il sait à quand remonte la dernière victoire en Coupe de Servette. C’était en 2001. «Non, désolé, je ne savais pas», glisse Chris Bedia. Le buteur grenat vit dans le présent, sans plus s’occuper des déboires qu’a connu le club jusqu’en 2015. Il vit dans ce Servette qui va bien, qui est stable financièrement, dauphin d’un YB qu’il vient de battre et qualifié pour cette demi-finale de Coupe, ce mercredi soir au Stade de Genève, face à Lugano.

Alors ce présent-là lui suffit et on peut le comprendre. Il sait aussi qu’un parcours glorieux et victorieux jusqu’au bout, en Coupe, offrirait à Alain Geiger une sortie royale, l’entraîneur cédant sa place à René Weiler en juin. Prêt à jouer pour ça aussi? Œillade rieuse vers le Valaisan.

«On n’a pas trop le choix, rigole Bedia. Ce que je veux, c’est bien sûr que le coach puisse partir la tête haute. Mais au fond, je suis comme lui: je veux gagner. Pour le club, pour nous, les joueurs. J’ai eu des moments compliqués cette saison, avec une longue blessure. Cette Coupe serait un aboutissement pour cette saison. C’est comme un cadeau pour Servette.»

«Je me sens mieux à domicile»

Il va falloir éliminer d’abord Lugano. Heureusement pour Bedia, le match a lieu à Genève. Là où il marque des buts, quand c’est bien plus compliqué pour lui à l’extérieur. «Je ne sais pas pourquoi, dit-il. C’est comme ça. Mais je crois que je me sens un peu mieux à domicile, c’est vrai.»

Cela ne sera pas une sinécure. Lugano, c’est souvent un bloc assez bas, difficile à bouger. «Oui, Lugano joue bas, lance Bedia. À nous d’être connectés et solidaires. C’est ce qui nous a permis de renverser YB samedi. Et il ne faudra pas rater les occasions. On est à domicile, je veux marquer, oui. Mais si je ne marque pas et qu’on se qualifie pour la finale, cela me va très bien.»