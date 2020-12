Côte d’Ivoire : Bédié met fin à la «transition» de l’opposition

L’ex-président et principal opposant ivoirien Henri Konan Bédié a mis fin mercredi au régime de «transition» proclamé par l’opposition contestant la réélection du président Alassane Ouattara, proposant un «dialogue national».

«Je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l’opposition, l’organisation d’un Dialogue National». «Ce nouveau cadre de dialogue qui verra la participation de toutes les forces vives de la Nation (…) remplace évidemment le CNT (Conseil national de transition) que l’opposition ivoirienne avait initialement proposé», a écrit Henri Konan Bédié dans une déclaration transmise aux médias.

Deux jours après l’élection présidentielle du 31 octobre, dont les résultats n’étaient pas encore proclamés, l’opposition avait proclamé un «Conseil national de transition», qui devait former «un gouvernement de transition», censé remplacer le régime d’Alassane Ouattara.

Plusieurs responsables, dont Pascal Affi N’Guessan, ancien Premier ministre, et le bras droit d’Henri Konan Bédié, Maurice Guikahué, avaient été arrêtés les jours suivants, et sont toujours écroués.

Nouvelles élections

L’élection présidentielle s’était déroulée dans un climat de tension, l’opposition ayant appelé à la «désobéissance civile» et boycotté le scrutin. Au total les violences électorales (politiques et intercommunautaires) ont fait au moins 85 morts et près de 500 blessés dans le pays d’août à novembre.