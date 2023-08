Pongo, reine du kuduro, en tête d'affiche du Jval Openair

Pongo n’est pas une nouvelle venue dans la musique. Sa voix a été découverte en 2009 déjà grâce au hit «Kalemba (Wegue Wegue)», collaboration avec le groupe Buraka Som Sistema, bande-son des jeux vidéo «FIFA 10» et «Need for Speed: Shift». Pourtant, c’est bel et bien avec son tout premier album qu’elle se produira au Jval Openair le 26 août 2023.

L’artiste angolo-portugaise de 31 ans, qui chante et rappe en anglais, en portugais, en kimbundu ou encore en français, a sorti «Sakidila» en mars 2022. Ses 12 titres, qui mélangent le kuduro à l’afrobeat, au dancehall, au favela funk, au zouk, et même à l’afrofunk, sont taillés pour mettre une ambiance de feu. «Je suis très portée sur les fusions et l’album en lui-même est une fusion de styles musicaux, de cultures. Pour moi, il s’agit de prendre ma culture, ainsi que de nombreuses autres, et de pouvoir faire voyager les gens dans le monde entier sans qu’ils aient à quitter l’endroit où ils se trouvent», a-t-elle expliqué au magazine «PAM».